Справа бронежилетів: досудове розслідування, яке тривало 1,5 роки, завершене

Офісом Генерального прокурора повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, колишні високопосадовці ЗСУ з квітня по червень 2019 року закупили 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не спроможні убезпечити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.

Під час досудового розслідування:

проведено 43 обшуки у Головному управлінні Збройних сил України, в кабінеті заступника Міністра оборони України, складах речового майна Збройних Сил України в Хмельницькій, Одеській, Харківській, Вінницькій областях та місті Києві, та підприємствах-постачальниках (виробниках);

вилучено 11 000 бронежилетів для того, щоб запобігти видачі військовослужбовцям;

проведено слідчий експеримент з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань. Під час експерименту встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту;

проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів вартістю 41,6 млн грн прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати.

Що було раніше: 20 жовтня ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру.

Передісторія: