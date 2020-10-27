Дело бронежилетов: досудебное расследование, которое длилось 1,5 года, завершено
Вторник, 27 октября 2020, 16:51
Офисом Генерального прокурора сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым. В уголовном производстве сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, бывшие чиновники ВСУ с апреля по июнь 2019 закупили 11 000 бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.
Во время досудебного расследования:
- проведено 43 обыска в Главном управлении Вооруженных сил, в кабинете заместителя Министра обороны, складах вещевого имущества Вооруженных Сил в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и городе Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях)
- изъято 11000 бронежилетов для того, чтобы предотвратить выдачу военнослужащим;
- проведен следственный эксперимент с соблюдением всех правил сертификационных испытаний. Во время эксперимента установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты;
- проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41600000 грн простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать.
Предыстория:
- В июле 2019 года были обнародованы разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар м3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются.
- 5 ноября следователи ГБР объявили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
- 11 ноября 2019 года арестован генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.
Украинская правда