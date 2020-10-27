Дело бронежилетов: досудебное расследование, которое длилось 1,5 года, завершено

Офисом Генерального прокурора сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым. В уголовном производстве сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, бывшие чиновники ВСУ с апреля по июнь 2019 закупили 11 000 бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования:

проведено 43 обыска в Главном управлении Вооруженных сил, в кабинете заместителя Министра обороны, складах вещевого имущества Вооруженных Сил в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и городе Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях)

изъято 11000 бронежилетов для того, чтобы предотвратить выдачу военнослужащим;

проведен следственный эксперимент с соблюдением всех правил сертификационных испытаний. Во время эксперимента установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты;

проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41600000 грн простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать.

Предыстория: