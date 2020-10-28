Ляшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе
Среда, 28 октября 2020, 00:38
Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Источник: данные с сайта Центральной избирательной комиссии
Детали: По состоянию на 00:45 28 октября посчитано 98,99% протоколов.
Согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент – за него отдали свои голоса 34,07% избирателей (21 114 голосов).
На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,83% избирателей (19 725 голосов).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.
Предыстория:
- В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
- Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
- 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.