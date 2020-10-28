Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Среда, 28 октября 2020, 00:38

Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Источник: данные с сайта Центральной избирательной комиссии

Детали: По состоянию на 00:45 28 октября посчитано 98,99% протоколов.

Согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент – за него отдали свои голоса 34,07% избирателей (21 114 голосов).

На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,83% избирателей (19 725 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.

Предыстория:

  • В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
  • Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
  • 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Темы: Верховная РадаЛяшковиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

Все новости...
Выборы-2020: в Киеве еще ни один райизбирком не готов сдавать протоколы
Корниенко считает результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом
Битва за мандат: у Тимошенко стали на защиту Ляшко
Садовый зовет Синютку на дебаты перед вторым туром
Последние новости
00:44
Карта ВидеоМарсоход NASA преодолел 235 миллионов километров
00:38
Ляшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе
23:56
На Буковине неуклонно растет число заражений COVID: почти 400 за сутки
23:38
Судьи КС приняли решение о "незаконном обогащении" в собственных интересах – НАПК
23:03
В Италии после снижения заболеваемости новый антирекорд заражений
22:41
Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19
22:13
Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ
21:55
Новости экономики: рынок акций США обвалился, цены на газ выросли
21:52
"Шахтер" сохранил очко в матче Лиги Чемпионов с "Интером"
21:40
Правительство Венгрии начало агитацию не только на украинских, но и на американских выборах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!