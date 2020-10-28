Ляшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Источник: данные с сайта Центральной избирательной комиссии

Детали: По состоянию на 03:08 28 октября посчитано 100% участковых протоколов.

Согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент – за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).

На втором месте финиширует Ляшко, которого поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.

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