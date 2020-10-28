Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії – ЦПК
Екснардеп Микола Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії на рішення, яким його визнали винним у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
Джерело: юрист Центру протидії корупції Олена Щербан у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "27 жовтня апеляційний суд у Швейцарії виніс рішення, яким залишив у силі вирок суду першої інстанції. Тим рішенням Мартиненку присудили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування"".
Деталі: Також залишили в силі вирок його соратнику Павлу Скаленку – 24 місяців ув’язнення.
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Передісторія:
- У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання". Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
- В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий, що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
- Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.
- У липні 2020 року, за версією ЦПК, підозрювані у справі "Енергоатому" могли вдатися до затягування суду через відмову від власних адвокатів.
- 20 жовтня судове засідання у справі "Енергоатому", де одним із обвинувачених є екснардеп Микола Мартиненко, зірвав адвокат сторони захисту.