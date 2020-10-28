Активісти заявили про судовий програш Мартиненка у Швейцарії, але виявилося, що це – фейк
Активісти заявили, що екснардеп Микола Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії на рішення, яким його визнали винним у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання", але виявилося, що це – фейк.
Джерело: юрист Центру протидії корупції Олена Щербан у коментарі "Українській правді", пресслужба Мартиненка
Пряма мова: "27 жовтня апеляційний суд у Швейцарії виніс рішення, яким залишив у силі вирок суду першої інстанції. Тим рішенням Мартиненку присудили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування"".
Деталі: Водночас у пресслужбі Мартиненка заявили, що ця інформація неправдива.
Дослівно пресслужба: "Дата розгляду "справи Мартиненка" в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена. Заява близьких до НАБУ Сергія Лещенка та ЦПК про нібито програш Миколою Мартиненком апеляції у Швейцарії є фейком та складовою інформаційної війни".
Деталі: За словами адвоката Мартиненка Петра Бойка, у суді лише оголосили повний текст вироку, а сам розгляд досі триває.
Після цього у ЦПК визнали, що вироку стосовно Миколи Мартиненка дійсно ще немає, але додали, що фейк запустив сам Мартиненко.
Пряма мова Щербан: "Така інформація виявилася фейком, який, швидше за все, і запустив сам Мартиненко. Він розуміє, що вирок буде вже дуже скоро і, продукуючи такі фейки, хоче в майбутньому, аби українське суспільство не повірило, коли таке рішення апеляції дійсно матиме місце".
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Передісторія:
- У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання". Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
- В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий, що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
- Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.
- У липні 2020 року, за версією ЦПК, підозрювані у справі "Енергоатому" могли вдатися до затягування суду через відмову від власних адвокатів.
- 20 жовтня судове засідання у справі "Енергоатому", де одним із обвинувачених є екснардеп Микола Мартиненко, зірвав адвокат сторони захисту.