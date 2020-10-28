Екснардеп Микола Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії на рішення, яким його визнали винним у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Джерело: юрист Центру протидії корупції Олена Щербан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "27 жовтня апеляційний суд у Швейцарії виніс рішення, яким залишив у силі вирок суду першої інстанції. Тим рішенням Мартиненку присудили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування"".

Деталі: Також залишили в силі вирок його соратнику Павлу Скаленку – 24 місяців ув’язнення.

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