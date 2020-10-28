Активісти заявили, що екснардеп Микола Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії на рішення, яким його визнали винним у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання", але виявилося, що це – фейк.

Джерело: юрист Центру протидії корупції Олена Щербан у коментарі "Українській правді", пресслужба Мартиненка

Пряма мова: "27 жовтня апеляційний суд у Швейцарії виніс рішення, яким залишив у силі вирок суду першої інстанції. Тим рішенням Мартиненку присудили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування"".

Деталі: Водночас у пресслужбі Мартиненка заявили, що ця інформація неправдива.

Дослівно пресслужба: "Дата розгляду "справи Мартиненка" в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена. Заява близьких до НАБУ Сергія Лещенка та ЦПК про нібито програш Миколою Мартиненком апеляції у Швейцарії є фейком та складовою інформаційної війни".

Деталі: За словами адвоката Мартиненка Петра Бойка, у суді лише оголосили повний текст вироку, а сам розгляд досі триває.

Після цього у ЦПК визнали, що вироку стосовно Миколи Мартиненка дійсно ще немає, але додали, що фейк запустив сам Мартиненко.

Пряма мова Щербан: "Така інформація виявилася фейком, який, швидше за все, і запустив сам Мартиненко. Він розуміє, що вирок буде вже дуже скоро і, продукуючи такі фейки, хоче в майбутньому, аби українське суспільство не повірило, коли таке рішення апеляції дійсно матиме місце".

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