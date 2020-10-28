Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии на решение, которым его признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Источник: юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем решением Мартыненко присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания"".

Детали: Также оставили в силе приговор его соратнику Павлу Скаленко – 24 месяцев заключения.

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