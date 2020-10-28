Активисты заявили, что экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии на решение, которым его признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", но оказалось, что это – фейк.

Источник: юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии "Украинской правде", пресс-служба Мартыненко

Прямая речь: "27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем решением Мартыненко присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания"".

Детали: В то же время в пресс-службе Мартыненко заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Дословно пресс-служба: "Дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление близких к НАБУ Сергея Лещенко и ЦПК о якобы проигрыше Николаем Мартыненко апелляции в Швейцарии является фейком и составляющей информационной войны".

Детали: По словам адвоката Мартыненко Петра Бойко, в суде только объявили полный текст приговора, а само рассмотрение еще продолжается.

После этого в ЦПК признали, что приговора в отношении Николая Мартыненко действительно еще нет, но добавили, что фейк запустил сам Мартыненко.

Прямая речь Щербан: "Такая информация оказалась фейком, который, скорее всего, и запустил сам Мартыненко. Он понимает, что приговор будет уже очень скоро и, производя такие фейки, хочет в будущем, чтобы украинское общество не поверило, когда такое решение апелляции действительно будет".

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