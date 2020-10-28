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Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии – ЦПК

Среда, 28 октября 2020, 12:18
Скриншот с видео Радио Свобода

Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии на решение, которым его признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Источник: юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем решением Мартыненко присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания"".

Детали: Также оставили в силе приговор его соратнику Павлу Скаленко – 24 месяцев заключения.

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Предыстория:

  • В июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.
  • В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.
  • Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.
  • В июле 2020 года, по версии ЦПК, подозреваемые по делу "Энергоатома" могли прибегнуть к затягиванию суда из-за отказа от собственных адвокатов.
  • 20 октября судебное заседание по делу "Энергоатома", где одним из обвиняемых является екснардеп Николай Мартыненко, сорвал адвокат стороны защиты.

Ирина Балачук, УП
Темы: МартыненкоШвейцариясуд


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