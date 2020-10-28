Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активисты заявили о судебном проигрыше Мартыненко в Швейцарии, но оказалось, что это – фейк

Среда, 28 октября 2020, 11:18
Активисты заявили о судебном проигрыше Мартыненко в Швейцарии, но оказалось, что это – фейк
Скриншот с видео Радио Свобода

Активисты заявили, что экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии на решение, которым его признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", но оказалось, что это – фейк. 

Источник: юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии "Украинской правде", пресс-служба Мартыненко

Прямая речь: "27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем решением Мартыненко присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания"".

Детали: В то же время в пресс-службе Мартыненко заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Дословно пресс-служба: "Дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление близких к НАБУ Сергея Лещенко и ЦПК о якобы проигрыше Николаем Мартыненко апелляции в Швейцарии является фейком и составляющей информационной войны".

Детали: По словам адвоката Мартыненко Петра Бойко, в суде только объявили полный текст приговора, а само рассмотрение еще продолжается.

После этого в ЦПК признали, что приговора в отношении Николая Мартыненко действительно еще нет, но добавили, что фейк запустил сам Мартыненко.

Прямая речь Щербан: "Такая информация оказалась фейком, который, скорее всего, и запустил сам Мартыненко. Он понимает, что приговор будет уже очень скоро и, производя такие фейки, хочет в будущем, чтобы украинское общество не поверило, когда такое решение апелляции действительно будет".

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко 

История успеха НАБУ и САП: как антикоррупционные институции приложились к тюремному приговору Мартыненко в Швейцарии

Предыстория:

  • В июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.
  • В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.
  • Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.
  • В июле 2020 года, по версии ЦПК, подозреваемые по делу "Энергоатома" могли прибегнуть к затягиванию суда из-за отказа от собственных адвокатов.
  • 20 октября судебное заседание по делу "Энергоатома", где одним из обвиняемых является екснардеп Николай Мартыненко, сорвал адвокат стороны защиты.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МартыненкоШвейцариясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Мартыненко
Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: