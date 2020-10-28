Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26 і назвав головні причини

Головними причинами катастрофи Ан-26 на Харківщині стали систематичні порушення правил виконання польотів та контролю за ними в Харківському національному університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Джерело: доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського під час засідання Кабінету міністрів

Міністр розповів про 6 факторів, в результаті яких сталася катастрофа: "Катастрофа літака Ан-26 з бортовим номером 76 сталася о 20:44 25 вересня в наслідок дії групи небезпечних факторів.

Першим небезпечним фактором, саме який спровокував події, що в подальшому привели до катастрофи літака, стала відмова системи ПРТ 24 з системи управління лівого двигуна, що о 20:36 спричинило виникнення особливої ситуації.

Після установлення горизонтального польоту екіпажем не було вирівняно тягу лівого та правого двигунів, що стало другим небезпечним фактором, який вплинув на розвиток особливої ситуації. Випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку в положенні 38 градусів було третім небезпечним фактором.

Несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження… було четвертим небезпечним фактором.

Враховуючи додаткову тягу третього двигуна на правому напівкрилі та випущені на 38 градусів закрилки, несиметричне збільшення тяги правого двигуна… призвело до надзвичайно складної польотної ситуації.

Штучне створення несиметричності тяги силової установки було п’ятим небезпечним фактором, що суттєво погіршував умови польоту.

Неусунення ковзання є шостим небезпечним фактором, який обумовив перехід о 20:44 аварійної ситуацію в катастрофічну. О 20:44:49 на швидкості 100 км за годину, з кутом крену 75 градусів… літак зіткнувся з землею".

Деталі: Водночас Уруський заявив, що причиною, що сприяла виникненню такої ситуації – це загальноприйнята в університеті практика виконання на літаку Ан-26 "зльотів конвеєром", на яких через швидкоплинність процесу екіпаж не зміг ідентифікувати відмову техніки та своєчасно припинити зліт.

Також причиною є практика постійного перебільшення встановленої одночасної кількості та змішування екіпажів курсантів-штурманів та курсантів-пілотів на борту літака, порушення планової таблиці польотів, перебування на у шостому польоті на борту літака осіб, які не були передбачені таблицею польотів та не припинення керівництвом цих порушень.

До головних причин катастрофи міністр відніс:

відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба,

системні порушення правил виконання польотів в університеті,

недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Передісторія: