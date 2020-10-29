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Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:15
Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни. 

Джерело: сайт глави держави

Дослівно: "Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо".

Деталі: Зазначається, що президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані главою держави до Верховної Ради як невідкладні.

Пряма мова Зеленського: "Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими".

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний cуд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.
  • НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.

Українська правда

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Теми: КСРНБО
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