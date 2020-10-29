Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук зауважив, що Конституційний Суд України у своєму скандальному рішенні щодо антикорупційних норм застосовує тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.

Джерело: колишній суддя КСУ, професор "Києво-Могилянської академії" Шевчук у Facebook

Пряма мова: "Зрозуміло, що судді КСУ, які голосували за це рішення, ніколи не читали "Федераліст", інакше вони б звернули увагу, що там у проекті цього рішення, яке написав суддя (Ігор) Сліденко.

Я завжди кажу своїм студентам, що з цього твору треба починати вивчати конституційне право. Це збірка есе Д.Джея, Д. Медісона та О.Гамільтона. Їх погляди на майбутній конституційний устрій США. А Сліденко добросовісно виконав своє завдання і видав ідеї О. Гамільтона за свої, з якими погодилась більшість суддів КСУ, що проголосувала за це рішення".

Деталі: Шевчук цитує рішення КС:

"Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади".

А далі дає цитату з "Федераліста" (78 есе):

"При уважному розгляді положення різних гілок влади стає очевидним, що в уряді, де вони розділені, судова влада через сутність своїх функцій завжди найменш небезпечна для політичних прав, визначених конституцією, бо у цієї влади найменші можливості для їх порушення або обмеження. Президент не лише розподіляє блага, але й тримає меч спільноти. Законодавча влада не лише розпоряджається скарбницею, але й визначає правила, що визначають обов'язки і права кожного громадянина. Судова влада, з іншого боку, не має ніякого впливу ні на меч, ні на скарбницю, не торкається ні сили, ні багатства суспільства і не може приймати рішень, що тягнуть за собою активні дії. Можна справедливо зробити висновок, що ця влада не володіє ні силою, ні волею, а виносить лише судження і в кінцевому рахунку залежить від допомоги виконавчої влади для втілення їх у життя".





Цьому передувало: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.

Зокрема, КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Деякі судді не погодилися з цим рішенням, висловивши окрему думку.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Чому це важливо: Скасовані Конституційним Судом норми лежали в основі створення нових антикорупційних органів України після "Євромайдану", були умовою безвізового режиму для українських туристів у Європейському Союзі та підтримки західних партнерів загалом.

Довідка: "Федераліст" (The Federalist Papers) - збірник з 85 статей на підтримку ратифікації Конституції США. Він був опублікований Александром Гамільтоном, Джеймсом Медісоном і Джоном Джеєм у 1787-1788 роках у газетах штату Нью-Йорк. "Федераліст" вважають найціннішим джерелом тлумачення Конституції США (в збірнику значення положень Конституції пояснюється самими її авторами).