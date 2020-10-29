КС в скандальном решении "одолжил" тезис об уязвимости судебной ветви у американцев

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук отметил, что Конституционный Суд Украины в своем скандальном решении относительно антикоррупционных норм применяет тезисы из сборника "Федералист", лежащего в основе конституционной системы США.

Источник: экс-судья КСУ, профессор "Киево-Могилянской академии" Шевчук в Facebook

Прямая речь: "Понятно, что судьи КСУ, которые голосовали за это решение, никогда не читали "Федералист", иначе они бы обратили внимание, что там в проекте этого решения, которое написал судья (Игорь) Слиденко.

Я всегда говорю своим студентам, что с этого произведения надо начинать изучать конституционное право. Это сборник эссе Д.Джея, Д. Мэдисона и А.Гамильтона. Их взгляды на будущий конституционный строй США. А Слиденко добросовестно выполнил свою задачу и выдал идеи А. Гамильтона за свои, с которыми согласилась большинство судей КСУ, которые проголосовали за это решение".

Детали: Шевчук цитирует решение КС:

"Конституционный Суд Украины исходит из того, что судебная власть, учитывая сущность ее функций, наименее опасна для демократического управления и других ветвей государственной власти, а также для естественных прав человека, определенных Конституцией Украины, поскольку имеет меньше всего возможностей для их нарушения или негативного воздействия на них. Ведь законодательная власть устанавливает правила, исполнительная власть применяет принуждение, а судебная власть не имеет ни того, ни другого. Судебная власть не имеет ни военной, ни финансовой силы, ни непосредственных рычагов влияния на другие ветви государственной власти, поэтому она является наиболее уязвимой к посягательствам других ветвей государственной власти".

А дальше дает цитату из "Федералиста" (78 эссе):

"При внимательном рассмотрении положения различных властей становится очевидным, что в правительстве, где они разделены, судебная власть из-за существа своих функций всегда менее всего опасна для политических прав, определенных конституцией, ибо у этой власти самые малые возможности для их нарушения или ущемления. Президент не только распределяет блага, но и держит меч сообщества. Законодательная власть не только распоряжается казной, но и предписывает правила, определяющие обязанности и права каждого гражданина. Судебная власть, с другой стороны, не имеет никакого влияния ни на меч, ни на казну, не касается ни силы, ни богатства общества и не может принимать решений, влекущих за собой активные действия. Можно справедливо заключить, что эта власть не обладает ни силой, ни волей, а выносит только суждения и в конечном счете зависит от помощи исполнительной власти для претворения их в жизнь".

Этому предшествовало: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений изучается дальше.

В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Почему это важно: Отмененные Конституционным судом нормы лежали в основе создания новых антикоррупционных органов Украины после "Евромайдана", были условием безвизового режима для украинских туристов в Европейском Союзе и поддержки западных партнеров в целом.

Справка: "Федералист" (The Federalist Papers) - сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США. Он был опубликован Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джеем в 1787-1788 годах в газетах штата Нью-Йорк. "Федералист" считают ценным источником толкования Конституции США (в сборнике значение положений Конституции объясняется самими ее авторами).