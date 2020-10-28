Заступник голови КС назвав рішення щодо декларування "юридично необґрунтованим"

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий розповів, що він не підтримував рішення від 27 жовтня, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Джерело: розбіжна думка судді, яка оприлюднена на сайті КС

Деталі: Головатий нагадав, що стаття 366 ККУ встановлює кримінальну відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання ним декларації. Отже, пояснює він, юридична конструкція цієї статті чітко вказує на те, що суб'єкт декларування нестиме відповідальність виключно за умови, якщо на момент подання декларування він знав про недостовірний характер внесених до неї відомостей.

Він нагадав, що у статті встановлена межа настання кримінальної відповідальності - якщо неправдиві відомості у декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: "На підставі цього критерію відбувається розмежування між притягненням особи до кримінальної відповідальності. Тобто, відповідальність (кримінальна або адміністративна – ред.) за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей розмежовується залежно від суми".

Пряма мова Головатого: "Висновок Суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей вважаю юридично необґрунтованим".

Чому це важливо: Конституційний суд у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито, непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.

Що було раніше: НАЗК повідомило, що Головатий не мав права брати участь в цій справі через конфлікт інтересів.

Відомство повідомило, що в декларації Головатого за 2019 виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей.

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