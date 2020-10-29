Винні мавпи: Путін заявив, що російська вакцина краще британської
Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська вакцина від коронавірусу працює ефективно і без збоїв, а вакцина Великої Британії - "з деякими збоями" через аденовірус мавпи.
Джерело: Путін 29 жовтня на інвестиційному форумі
Пряма мова: "Знаємо про те, що багато європейських країн уклали контракти на поставку вакцини з Великобританії.
На жаль, там є деякі збої. Вони роблять свою вакцину на основі аденовірусу мавпи (шимпанзе). А наші фахівці роблять на основі аденовірусу людини.
Це є ракетоносіем, як кажуть фахівці, для того, щоб доставити потрібні компоненти в клітку живого організму - людини.
І діє це ефективно, у нас немає жодного серйозного збою в цій сфері".
Деталі: За його словами, в РФ на підході вже третя вакцина від коронавірусу, але є проблема з виробництвом.
Він заявив, що планує домовлятися з іноземними державами про масове виробництво російської вакцини, де є всі умови і необхідне обладнання.
Передісторія:
- Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.
- 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
- За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".
- У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від COVID-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.