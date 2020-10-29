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Винні мавпи: Путін заявив, що російська вакцина краще британської

Четвер, 29 жовтня 2020, 14:36

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська вакцина від коронавірусу працює ефективно і без збоїв, а вакцина Великої Британії - "з деякими збоями" через аденовірус мавпи.

Джерело: Путін 29 жовтня на інвестиційному форумі

Пряма мова: "Знаємо про те, що багато європейських країн уклали контракти на поставку вакцини з Великобританії.

На жаль, там є деякі збої. Вони роблять свою вакцину на основі аденовірусу мавпи (шимпанзе). А наші фахівці роблять на основі аденовірусу людини.

Це є ракетоносіем, як кажуть фахівці, для того, щоб доставити потрібні компоненти в клітку живого організму - людини.

І діє це ефективно, у нас немає жодного серйозного збою в цій сфері".

Деталі: За його словами, в РФ на підході вже третя вакцина від коронавірусу, але є проблема з виробництвом.

Він заявив, що планує домовлятися з іноземними державами про масове виробництво російської вакцини, де є всі умови і необхідне обладнання.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПутінвакцинаціяРосіяВелика Британіякоронавірус


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