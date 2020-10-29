Виноваты обезьяны: Путин заявил, что российская вакцина лучше британской

Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса работает эффективно и без сбоев, а вакцина Великобритании – "с некоторыми сбоями" из-за аденовируса обезьяны.

Источник: Путин 29 октября на инвестиционном форуме

Прямая речь: "Знаем о том, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании.

К сожалению, там есть некоторые сбои. Они делают свою вакцину на основе аденовируса обезьяны (шимпанзе). А наши специалисты делают на основе аденовируса человека.

Это является ракетоносителем, как говорят специалисты, для того, чтобы доставить нужные компоненты в клетку живого организма – человека.

И действует это эффективно, у нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере".

Детали: По его словам, в РФ на подходе уже третья вакцина от коронавируса, но есть проблема с производством.

Он заявил, что планирует договариваться с иностранными государствами о массовом производстве российской вакцины, где есть все условия и необходимое оборудование.