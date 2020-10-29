Посли G7 відреагували на рішення КС: Україна не повинна повертатися в минуле
Четвер, 29 жовтня 2020, 14:48
Посли країн "Великої сімки" висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.
Джерело: Твіттер послів Великої сімки
Дослівно: "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України.
Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле".
Що цьому передувало:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнавнеконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Зокрема, КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Деякі судді не погодилися з цим рішенням, висловивши окрему думку.
- Рішення КС означає скасуванняелектронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасовогопризупинення безвізу.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони29 жовтня.
Українська правда