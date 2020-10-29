Посли G7 відреагували на рішення КС: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн "Великої сімки" висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.

Джерело: Твіттер послів Великої сімки

Дослівно: "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України.

Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле".

Що цьому передувало: