Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 отреагировали на решение КС: Украина не должна возвращаться в прошлое

Четверг, 29 октября 2020, 14:48

Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.

Источник: Твиттер послов Большой семерки

Дословно: "Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционную реформу, произошедшую после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украины.

Был достигнут уже такой значительного прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое".

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупцияНАПККС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коррупция
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: