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Послы G7 отреагировали на решение КС: Украина не должна возвращаться в прошлое

Четверг, 29 октября 2020, 15:48

Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.

Источник: Твиттер послов Большой семерки

Дословно: "Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционную реформу, произошедшую после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украины.

Был достигнут уже такой значительного прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое".

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.

Темы: коррупцияНАПККС


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