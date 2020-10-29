Послы G7 отреагировали на решение КС: Украина не должна возвращаться в прошлое
Четверг, 29 октября 2020, 15:48
Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.
Источник: Твиттер послов Большой семерки
Дословно: "Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционную реформу, произошедшую после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украины.
Был достигнут уже такой значительного прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое".
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.