Послы G7 отреагировали на решение КС: Украина не должна возвращаться в прошлое

Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.

Источник: Твиттер послов Большой семерки

Дословно: "Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционную реформу, произошедшую после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украины.

Был достигнут уже такой значительного прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое".

Предыстория: