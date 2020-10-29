Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников
Правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.
Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук на заседании СНБО, запись выступления которого есть в распоряжении "Украинской правды"
Детали: Такое решение, отмечает он, приняли на заседании СНБО.
Прямая речь Немчинова: "На внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!".
Upd. Стефанчук на заседании прокомментировал восстановление электронных деклараций: "НАПК и другие органы, которые пострадали от этого решения, прекрасно понимают, что, согласно статье 19 Конституции, все органы должны действовать в пределах, способом и порядке, предусмотренном законом, а не постановлениями или инструкциями".
Поэтому восстановление закона, считает он, является важным приоритетом. Также Стефанчук подчеркивает, что он поддерживает судебную реформу, однако вопрос с КС должен решаться за скобками этой реформы и как можно быстрее.
Что было раньше: Во время заседания СНБО Зеленский пообещал "быстрые и адекватные шаги" - открыть реестр деклараций, а также зарегистрировать неотложный законопроект в Верховной Раде, в каком предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.