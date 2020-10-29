Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников

Правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук на заседании СНБО, запись выступления которого есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Такое решение, отмечает он, приняли на заседании СНБО.

Прямая речь Немчинова: "На внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!".

Upd. Стефанчук на заседании прокомментировал восстановление электронных деклараций: "НАПК и другие органы, которые пострадали от этого решения, прекрасно понимают, что, согласно статье 19 Конституции, все органы должны действовать в пределах, способом и порядке, предусмотренном законом, а не постановлениями или инструкциями".

Поэтому восстановление закона, считает он, является важным приоритетом. Также Стефанчук подчеркивает, что он поддерживает судебную реформу, однако вопрос с КС должен решаться за скобками этой реформы и как можно быстрее.

Вечером 29 октября правительство обнародовало постановление.

Дословно: "НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа ), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами (машинозчитування) с целью повторного использования.

НАПК обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона "О предотвращении коррупции".

Что было раньше: Во время заседания СНБО Зеленский пообещал "быстрые и адекватные шаги" - открыть реестр деклараций, а также зарегистрировать неотложный законопроект в Верховной Раде, в каком предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".

Вечером 29 октября на сайте президента появился указ о решении СНБО "О принятии мер по восстановлению нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству".

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