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Акция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

Пятница, 30 октября 2020, 09:52
Фото Сони Лукашевой, УП

Под Конституционным судом проходит акция протеста против решения судей о неконституционности ключевых антикоррупционных норм.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Митингующие стоят с флагами и плакатами, в частности, принесли "билет судьям в Ростов". Также люди кричат "чемодан, вокзал, Ростов".

 
Фото Сони Лукашевой

На акции выступали антикоррупционные активисты.

Группа людей во главе с активистом "Евромайдана" и бывшим нардепом Владимиром Парасюком забросила через забор суда шины

 

На месте работает полиция, столкновений нет.

Участники акции зажгли файеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото источника УП

Знать больше: Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Темы: КСакции


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