Акция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

Под Конституционным судом проходит акция протеста против решения судей о неконституционности ключевых антикоррупционных норм.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Митингующие стоят с флагами и плакатами, в частности, принесли "билет судьям в Ростов". Также люди кричат "чемодан, вокзал, Ростов".

На акции выступали антикоррупционные активисты.

Группа людей во главе с активистом "Евромайдана" и бывшим нардепом Владимиром Парасюком забросила через забор суда шины

На месте работает полиция, столкновений нет.

Участники акции зажгли файеры.

Фото Сони Лукашевой

Фото источника УП

Знать больше: Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория: