Председатель КС Тупицкий: На допрос в ГБР не пойду, этому делу уже 7 лет

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований 2 ноября.

Источник: "Что мы слышим от СНБО еще? Задача правоохранительным органам начать начать расследование в отношении Конституционного суда Украины, относительно антикоррупционных законов.

Работа началась сразу. Вчера вечером в 23:00 меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Интересно, когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 23:00 искать председателя суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как председатель суда приезжает с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР.

На официальном сайте ГБР идет сообщения, из-за чего вызывают председателя КС - по проверке в причастности преступлений, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и прочее. Почему это я знаю? Потому что меня много лет тому уже допрашивали. Этому делу 7 лет. Это события 13-14 года, когда была Революция Достоинства и были определенные изменения.

Меня допрашивал отдел Горбатюка (Сергей Горбатюк - в свое время был начальником управления спец расследований в ГПУ - ред.). Это был отдел, который не подчинялся даже генпрокурору Луценко (Юрий - ред.). И если бы там было подозрение, то я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, не было вручено подозрение.

Я прошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого? У свидетеля одни права, а у подозреваемого другие".

Предистория:

Следователь Государственного бюро расследований вызвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.