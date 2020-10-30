Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу відбудеться о 17:00 30 жовтня, Україна на ньому вимагатиме припинити порушення режиму тиші на Донбасі.

Джерело: Українська делегація у ТКГ у Telegram

Дослівно: "Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17:00".

Деталі: В українській делегації повідомили, що вимагатимуть від російської сторони та проситимуть допомоги у представників ОБСЄ "вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої".

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