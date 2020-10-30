Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:49
Фото mosvedi.ru

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу відбудеться о 17:00 30 жовтня, Україна на ньому вимагатиме припинити порушення режиму тиші на Донбасі.

Джерело: Українська делегація у ТКГ у Telegram

Дослівно: "Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17:00".

Деталі: В українській делегації повідомили, що вимагатимуть від російської сторони та проситимуть допомоги у представників ОБСЄ "вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої". 

Передісторія:

Українська правда
Теми: ТКГДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

Усі новини...
ТКГ
Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ
Рада людей із Донбасу: ідея фікс влади
Засідання ТКГ: в ОБСЄ заявили, що політика не має заважати роботі ТКГ
Останні новини
16:15
Rozetka розпочала продажі техніки власного бренду - ЗМІ
15:59
Суддя КС: Не було зобов'язання закривати реєстр декларацій, все можна поправити за 3 дні
15:58
Економіка може відновитися після коронакризи у 2022 році – Нацбанк
15:55
МОЗ найматиме медиків для боротьби з COVID-19 за контрактом. Ляшко розповів про умови
15:54
Карантин необхідно посилювати - експерт
15:49
Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги
15:47
Стало відоме ім’я одного з бійців, який загинув на Донбасі
15:37
Жовтень попрощається з українцями дощем, листопад принесе похолодання
15:10
САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи
15:04
МЗС: Росія намагається посіяти розбрат між Україною і Білоруссю
Усі новини...