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Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:49
Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги
Фото mosvedi.ru

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу відбудеться о 17:00 30 жовтня, Україна на ньому вимагатиме припинити порушення режиму тиші на Донбасі.

Джерело: Українська делегація у ТКГ у Telegram

Дослівно: "Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17:00".

Деталі: В українській делегації повідомили, що вимагатимуть від російської сторони та проситимуть допомоги у представників ОБСЄ "вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої". 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ТКГДонбасвійна
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