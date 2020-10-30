Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:49
Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу відбудеться о 17:00 30 жовтня, Україна на ньому вимагатиме припинити порушення режиму тиші на Донбасі.
Джерело: Українська делегація у ТКГ у Telegram
Дослівно: "Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17:00".
Деталі: В українській делегації повідомили, що вимагатимуть від російської сторони та проситимуть допомоги у представників ОБСЄ "вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої".
Передісторія:
- 29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових.
- Від початку доби 30 жовтня двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів.
- Після цього Українська делегація заявила, що ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ.
Українська правда