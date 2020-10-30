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Экстренное заседание в Минске: Украина назвала свои требования

Пятница, 30 октября 2020, 15:49
Фото mosvedi.ru

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится в 17:00 30 октября, Украина на нем будет потребовать прекратить нарушение режима тишины в Донбассе.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram

Дословно: "Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, запланировано на 17:00".

Детали: В украинской делегации сообщили, что будут требовать от российской стороны и будут просить помощи у представителей ОБСЕ "принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойна


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