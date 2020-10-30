Экстренное заседание в Минске: Украина назвала свои требования
Пятница, 30 октября 2020, 15:49
Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится в 17:00 30 октября, Украина на нем будет потребовать прекратить нарушение режима тишины в Донбассе.
Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram
Дословно: "Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, запланировано на 17:00".
Детали: В украинской делегации сообщили, что будут требовать от российской стороны и будут просить помощи у представителей ОБСЕ "принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной".
Предыстория:
- 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных.
- С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.
- После этого Украинская делегация заявила, что инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ.
Украинская правда