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Декларації двох авторів скандального подання в КС були "під прицілом" у НАЗК

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 16:34
Декларації двох авторів скандального подання в КС були під прицілом у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з 47 народних депутатів Іллі Киви та Тараса Козака, які подали подання до Конституційного суду у "справі про незаконне збагачення", проводили повну перевірку декларацій.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "Деякі з них (з авторів подання до КС – ред.) є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України.

Деталі: Всього авторами подання були 47 народних депутатів – у повному складі фракція "Опозиційна платформа – За життя" (44 нардепи), Тарас Батенко та Бондар Віктор із "За майбутнє", а також позафракційний Руслан Требушкін.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: КСОПЗЖНАЗКдекларації
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