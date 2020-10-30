Декларації двох авторів скандального подання в КС були "під прицілом" у НАЗК
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:34
Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з 47 народних депутатів Іллі Киви та Тараса Козака, які подали подання до Конституційного суду у "справі про незаконне збагачення", проводили повну перевірку декларацій.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "Деякі з них (з авторів подання до КС – ред.) є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України.
Деталі: Всього авторами подання були 47 народних депутатів – у повному складі фракція "Опозиційна платформа – За життя" (44 нардепи), Тарас Батенко та Бондар Віктор із "За майбутнє", а також позафракційний Руслан Требушкін.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
- НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ за умисне внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій.
Українська правда