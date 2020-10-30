Декларации двух авторов скандального представления в КС были "под прицелом" в НАПК
Пятница, 30 октября 2020, 16:34
Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что в отношении двух из 47 народных депутатов Ильи Киви и Тараса Козака, которые подали представление в Конституционный суд по "делу о незаконном обогащении", проводили полную проверку деклараций.
Источник: пресс-служба НАПК
Дословно: "Некоторые из них (из авторов представления в КС - ред.) Являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины.
Детали Всего авторами представления были 47 народных депутатов - в полном составе фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (44 нардепа), Тарас Батенко и Бондарь Виктор с "За будущее", а также внефракционный Руслан Требушкин.
Предыстория:
- 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- НАБУ сообщило, что из-за решения КС придется закрыть 110 дел.
Украинская правда