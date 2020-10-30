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Декларации двух авторов скандального представления в КС были "под прицелом" в НАПК

Пятница, 30 октября 2020, 16:34
Декларации двух авторов скандального представления в КС были под прицелом в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что в отношении двух из 47 народных депутатов Ильи Киви и Тараса Козака, которые подали представление в Конституционный суд по "делу о незаконном обогащении", проводили полную проверку деклараций.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "Некоторые из них (из авторов представления в КС - ред.) Являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детали Всего авторами представления были 47 народных депутатов - в полном составе фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (44 нардепа), Тарас Батенко и Бондарь Виктор с "За будущее", а также внефракционный Руслан Требушкин.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: КСОПЗЖНАПКдекларации
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