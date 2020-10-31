Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб
Водію Land Rover, який увечері 30 жовтня скоїв ДТП на Майдані Незалежності, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною загибелі кількох осіб.
Джерело: Київська міська прокуратура у facebook
Дослівно: "За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України".
Деталі: Наразі чоловіка затримали. Він перебуває у лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали троє осіб, зокрема п’ятимісячна дитина, яка перебувала із батьками в авто, в яке влетів Land Rover. Усіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їх стан задовільний.
Нагадаємо:
- 30 жовтня у центрі столиці сталася масштабна ДТП, внаслідок якої людей загинули на місці, ще четверо отримали травми.
- Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, водій був тверезий та запевняє, що втратив свідомість.
- Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, в минулому був членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.