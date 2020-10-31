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Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб

Субота, 31 жовтня 2020, 01:31
Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб

Водію Land Rover, який увечері 30 жовтня скоїв ДТП на Майдані Незалежності, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною загибелі кількох осіб. 

Джерело: Київська міська прокуратура у facebook

Дослівно: "За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України".

Деталі: Наразі чоловіка затримали. Він перебуває у лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу. 

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали троє осіб, зокрема п’ятимісячна дитина, яка перебувала із батьками в авто, в яке влетів Land Rover. Усіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їх стан задовільний.

Нагадаємо: 

  • 30 жовтня у центрі столиці сталася масштабна ДТП, внаслідок якої людей загинули на місці, ще четверо отримали травми. 
  • Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, водій був тверезий та запевняє, що втратив свідомість.
  • Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, в минулому був членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Українська правда

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Теми: ДТПКиївпрокуратура
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