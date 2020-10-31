Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб

Водію Land Rover, який увечері 30 жовтня скоїв ДТП на Майдані Незалежності, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною загибелі кількох осіб.

Джерело: Київська міська прокуратура у facebook

Дослівно: "За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України".

Деталі: Наразі чоловіка затримали. Він перебуває у лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали троє осіб, зокрема п’ятимісячна дитина, яка перебувала із батьками в авто, в яке влетів Land Rover. Усіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їх стан задовільний.

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