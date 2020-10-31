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Смертельное ДТП на Майдане: водителю сообщили о подозрении, госпитализированы три человека

Суббота, 31 октября 2020, 01:31
Смертельное ДТП на Майдане: водителю сообщили о подозрении, госпитализированы три человека

Водителю Land Rover, который вечером 30 октября совершил ДТП на Майдане Независимости, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек.

Источник: Киевская городская прокуратура в facebook

Дословно: "По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершивший масштабную дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины".

Детали: Сейчас мужчину задержали. Он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное.

Напомним: 

  • 30 октября в центре Киева произошла масштабная ДТП, в которой два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.
  • По предварительным данным, водитель был трезв и уверяет, что потерял сознание.
  • Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, в прошлом был членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиевпрокуратура
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