Водителю Land Rover, который вечером 30 октября совершил ДТП на Майдане Независимости, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек.

Источник: Киевская городская прокуратура в facebook

Дословно: "По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершивший масштабную дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины".

Детали: Сейчас мужчину задержали. Он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное.

Напомним: