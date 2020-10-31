ДТП на Майдані: підозрюваного відправили під домашній арешт

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів – до 30 грудня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.

Він також повідомив, що Назаренко обіцяє матеріальну допомогу усім потерпілим.

Пряма мова: "Незалежно від того, чи буде Назаренко (визнаний - ред.) винним чи ні, він докладе усіх зусиль, щоб постраждалі отримали матеріальну допомогу".

Деталі: Затриманого доправили до зали суду на медичній каталці.

Викликаний як свідок лікар стверджує, що у Назаренка, який нещодавно зазнавав операційного втручання, на МРТ виявлено тромбоз на прооперованій ділянці. Тож підозрюваний потребує медичного спостереження, перебування в профільній установі і забезпечення цілодобового моніторингу. Інакше існує небезпека інсульту, що може призвести до смерті пацієнта.

Медик також зазначив, що Назаренку рекомендували обмежити психоемоційні навантаження. Водночас, за словами лікаря, прописані йому медикаменти не впливають на здатніть кермувати транспортним засобом.

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