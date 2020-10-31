ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней – до 30 декабря.

Источник: Укринформ

Детали: Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Он также сообщил, что Назаренко обещает материальную помощь всем пострадавшим.

Прямая речь: "Независимо от того, будет ли Назаренко (признан – ред.) виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь".

Детали: Задержанного доставили в зал суда на медицинской каталке.

Вызванный в качестве свидетеля врач утверждает, что у Назаренко, который недавно подвергся операционному вмешательству, на МРТ выявлен тромбоз на прооперированной области. Поэтому подозреваемый требует медицинского наблюдения, пребывания в профильной учреждении и обеспечения круглосуточного мониторинга. Иначе существует опасность инсульта, что может привести к смерти пациента.

Медик также отметил, что Назаренко рекомендовали ограничить психоэмоциональные нагрузки. Однако, по словам врача, прописанные ему медикаменты не влияют на способными управлять транспортным средством.

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