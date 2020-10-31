Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

Суббота, 31 октября 2020, 14:23
ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней – до 30 декабря.

Источник: Укринформ

Детали: Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Он также сообщил, что Назаренко обещает материальную помощь всем пострадавшим.

Прямая речь: "Независимо от того, будет ли Назаренко (признан – ред.) виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь".

Детали: Задержанного доставили в зал суда на медицинской каталке.

Вызванный в качестве свидетеля врач утверждает, что у Назаренко, который недавно подвергся операционному вмешательству, на МРТ выявлен тромбоз на прооперированной области. Поэтому подозреваемый требует медицинского наблюдения, пребывания в профильной учреждении и обеспечения круглосуточного мониторинга. Иначе существует опасность инсульта, что может привести к смерти пациента.

Медик также отметил, что Назаренко рекомендовали ограничить психоэмоциональные нагрузки. Однако, по словам врача, прописанные ему медикаменты не влияют на способными управлять транспортным средством.

Предыстория: 

  • 30 октября в центре Киева произошла масштабная ДТП, в которой два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.
  • По предварительным данным, водитель был трезв и уверяет, что потерял сознание.
  • Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, в прошлом был членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Темы: ДТПМайдансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: