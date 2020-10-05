Вовка та суддів ОАСК викликають до НАБУ на слідчі дії

Національне антикорупційне бюро України викликало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Джерело: повістки на сайті НАБУ

Дослівно: "Вам необхідно прибути 09.10.2020 та 12.10.2020 до НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні".

Деталі: Такі повістки підписані на імена глави ОАСК Павла Вовка, суддів Євгенія Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберди.

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних у діяльності злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.

Згодом Вовк та інші підозрювані судді отримали повістки від НАБУ на допит.

Передісторія:

НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язавГенпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

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