Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк отримав повістки на допит у Національному антикорупційному бюро на 17-те і 18 серпня – і планує прийти.

Джерело: суддя Вовк у Facebook

Пряма мова: "Ось і я сьогодні перевірив силу соцмереж. Щойно вранці я розписав для НАБУ алгоритм дій відповідно до букви закону, а також написав, де мене можна знайти, то представники Бюро швиденько примчали. Прийшли в ОАСК по-тихому, без піару. Виявляється, якщо хочуть, то можуть навіть дотримуватися норм КПК.

A тепер повідомляю офіційно – мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий!

А в НАБУ готові відповідати за те, що вони творили в останній місяць? Раджу їм повторити про всяк випадок матчастину".

Цьому передувало: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних у діяльності злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.

Передісторія:

НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

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