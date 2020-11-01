Президент Володимир Зеленський вважає рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють.

Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте".

Деталі: Зеленський зазначив, що рішення КС – це "зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність", а швидше "про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні", "це про те, як не можна робити в сучасному світі".

За його словами, "сьогодні на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх наших Майданах".

Дослівно: "Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали – так, хочемо нових відносин.

А от Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками, тими самими, які завжди "руку на серце" й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження "касти недоторканних"".

"На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи".

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