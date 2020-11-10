У КС кажуть, що утримання одного судді в 2020 році обійшлося в 2,5 мільйона

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України було витрачено близько 2,5 мільйона гривень.

Джерело: відповідь КС на запит "Радіо Свобода"

Деталі: Середній розмір винагороди судді Конституційного суду України – 254 тисячі гривень на місяць.

Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили в суді.

Окрім того, суддя Конституційного суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.

Фінансування Конституційного суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 мільйонів гривень, а за весь 2019 рік – 254 мільйона гривень.

Що передувало: Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді обходиться бюджету, а саме платникам податків, у 21 мільйон гривень на рік.

У Конституційному суді України назвали некоректною цю заяву. У суді пояснюють, що державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного суду України у розмірі 314,5 мільйонів гривень, проте не можна просто розділити цю суму на 15 суддів/

Нагадаємо: В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.

Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.