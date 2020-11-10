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В КСУ говорят, что содержание одного судьи в 2020 году обошлось в 2,5 миллиона

Вторник, 10 ноября 2020, 13:02

За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины было потрачено около 2,5 миллиона гривен.

Источник: ответ КС на запрос "Радио Свобода"

Детали: Средний размер вознаграждения судьи Конституционного суда Украины - 254 тысяч гривен в месяц.

Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в суде.

Кроме того, судья Конституционного суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 стоило государству 211 миллионов гривен, а за весь 2019 - 254 миллионов гривен.

Что предшествовало: Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 млн гривен в год.

В Конституционном суде Украины назвали некорректным это заявление. В суде объясняют, что государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного суда Украины в размере 314,5 млн гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

Напомним: В Украине возник кризис на фоне решения Конституционного суда, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу.

Президент Владимир Зеленский призвал председателя КС Александра Тупицкого подать в отставку. Широко обсуждается также возможность решения конфликта политическим путем.

Темы: КС


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