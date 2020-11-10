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"План действий" по Донбассу взят за основу - делегация Украины в ТКГ

Вторник, 10 ноября 2020, 17:59

Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но о конкретных результатах говорить рано.

Источник: сообщение на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ

Дословно: "На заседании политического подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Очевидное удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что, якобы, украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским  парламентом.

Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло.

Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу".

Детали: Напоминается также, что 10 ноября украинская сторона открыла КПВВ в Луганской и Донецкой областях, в частности два новых на Луганщине.

Российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

Отмечается, что на переговорах во вторник удалось достичь некоего продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

Конкретные условия будут обсуждены 11 ноября, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.

Что было раньше: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Президент Владимир Зеленский назвал возможными выборы на Донбассе весной 2021 грода, но отметил, что выборы - не самоцель, главное - деоккупация Донбасса.

Украинская правда
Темы: ДонбассМинские соглашения


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