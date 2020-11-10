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КС: Владі потрібен ручний та слухняний орган конституційної юрисдикції

Вівторок, 10 листопада 2020, 19:36

У Конституційному суді назвали блокування ухвалення рішень КС підтвердженням того, що владі потрібен ручний та слухняний орган конституційної юрисдикції.

Джерело: пресслужба КС

Дослівно: "Присутня в студії (одного з телеканалів 9 листопада – ред.) членкиня депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики – Анастасія Радіна заявила таке: "КС фактично сказав, що декларації можна не подавати, що в них можна брехати, що їх ніхто не має права перевіряти і за це нічого не буде. Ось, що сказав КС". На цьому народна обраниця не зупинилася і продовжила розповідати про майбутню долю КСУ.  За її словами, "призначення нових членів не руйнує ту більшість голосів, яка вже є у КС... Щодо питання кворуму, можливо підняттям кворуму або спеціальними вимогами по ухваленню рішень ми заблокуємо ухвалення поганих рішень…".

Щоправда, про "погані" рішення уточнила її колега – заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" – Олена Шуляк, на переконання якої, "наприклад, якщо КСУ захоче скасувати закон, який стосується фонду гарантування вкладів – це для держави відразу збиток 270 млрд грн; якщо Суд захоче скасувати земельну реформу – це відразу збиток 1 млрд доларів… Добре, що на сьогодні частина суддів відмовляється брати участь у засіданнях і практично це блокує роботу і ухвалення таких рішень, які для держави можуть мати критичні наслідки".

Деталі: Також в КС зазначили, що в студії "маніпулювали з цифрами" щодо зарплат суддям. У пресслужбі запевнили, що кожен суддя отримує зарплатню в середньому по 254 тисячі гривень на місяць, а не "21 мільйон гривень на рік", як прозвучало в ефірі.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія:

  • В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.
  • Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.
  • Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

Українська правда
Теми: КСзарплати


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