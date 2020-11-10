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КС: Власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции

Вторник, 10 ноября 2020, 19:36

В Конституционном суде назвали блокирования принятия решений КС подтверждением того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции.

Источник: пресс-служба КС

Дословно: "Присутствует в студии (одного из телеканалов 9 ноября - ред.) член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Радина заявила следующее: "КС фактически сказал, что декларации нельзя не подавать, что в них можно врать, что их никто не имеет права проверять и за это ничего не будет. Вот, что сказал КС". На этом народная избранница не остановилась и продолжила рассказывать о будущей судьбе КС. По ее словам, "назначение новых членов не разрушает то большинство голосов, что уже есть в КСУ ... По вопросу кворума, возможно поднятием кворума или специальными требованиями по принятию решений мы заблокируем принятие плохих решений...".

Правда, о "плохие" решениях уточнила ее коллега - заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" - Елена Шуляк, по мнению которой "например, если КС захочет отменить закон, касающийся фонда гарантирования вкладов - это для государства сразу ущерб 270 млрд грн; если Суд захочет отменить земельную реформу - это сразу ущерб 1 млрд долларов... Хорошо, что сегодня часть судей отказывается принимать участие в заседаниях и практически это блокирует работу и принятия таких решений, которые для государства могут иметь критические последствия".

Детали: Также в КС отметили, что в студии "манипулировали с цифрами" по зарплатам судьям. В пресс-службе уверяют, что судьи получают зарплату в среднем 254 000 гривен в месяц, а не "21 миллион гривен в год", как прозвучало в эфире.

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • В Украине возник кризис на фоне решения Конституционного суда, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу.
  • Скандальное решение КС не поддержали судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Василий Лемак и Виктор Колесник.
  • Президент Владимир Зеленский призвал председателя КС Александра Тупицкого подать в отставку. Широко обсуждается также возможность решения конфликта политическим путем.

Украинская правда
Темы: КСзарплаты


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