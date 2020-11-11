Львів не запроваджуватиме "карантин вихідного дня" – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий вважає "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявляє, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

Джерело: пресслужба Львівської міської ради

Пряма мова Садового: "Карантин вихідного дня, на мою думку, – це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде. Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити.

Якщо влада хоче робити якісь обмеження, то хай спочатку заплатить гроші людям, компенсації, як це роблять німці, французи та інші країни. А добити людей, забрати в них останні засоби існування… А хто потім буде годувати їхні сім'ї? Тому ми за людей. Треба мати здоровий глузд".

Що було раніше: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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