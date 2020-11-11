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Львов не будет вводить "карантин выходного дня" – Садовой

Среда, 11 ноября 2020, 19:18

Мэр Львова Андрей Садовой считает "глупостью" введение карантина выходного дня и заявляет, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

Источник: пресс-служба Львовского городского совета

Прямая речь Садового: "Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить.

Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл".

Что было раньше: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Напомним:  За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовыйкарантинкоронавирус


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