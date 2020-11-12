Напередодні другого туру у Львові Синютка і Садовий різко висловилися щодо карантину вихідного дня

Кандидат в мери Львова народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка вимагає скликати комісію з надзвичайних ситуацій і сесію Львівської міської ради, його опонент діючий мер Львова Андрій Садовий каже, що комісія "не ухвалюватиме ніяких рішень, які будуть шкодити місту".

Джерело: Синютка і Садовий на своїх сторінках у Facebook

Пряма мова Синютки: "Міській владі необхідно зробити конкретні кроки для вирішення ситуації. Перше. Львівський міський голова повинен скликати Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і саме на ній вирішити, яка саме епідеміологічна ситуація у Львові? І, чи потрібно в нашому місті запроваджувати "карантин вихідного дня"?

Друге. Потрібно скликати сесію Львівської міської ради і на ній затвердити ці кроки. І таке рішення матиме юридичну силу, захищаючи людей перед свавіллям "зеленої" влади, яка заганяє країну в новий виток кризи".

Деталі: Синютка заявив, що пропонує провести масове тестування львів’ян, відправити людей з позитивним тестом на самоізоляцію і дозволити підприємцям працювати.

Наміри Садового звернутися до суду через рішення Кабміну він назвав піаром і окозамилюванням напередодні другого туру виборів.

Садовий у свою чергу заявив, що "карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. На думку мера "такі непослідовні заходи ("карантин вихідного дня" -ред.) ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію". Він зазначив, що для підприємці буде функціонувати "гаряча лінія" допомоги, якщо виникатимуть проблеми через недотримання розпорядження уряду.

Пряма мова Садового: "Міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту. На вихідні працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80. Будемо консультувати підприємців у випадку виникнення непорозумінь, формуємо мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу".

Що передувало: Мер Львова Андрій Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

Пеередісторія:

У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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