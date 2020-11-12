Напередодні другого туру у Львові Синютка і Садовий різко висловилися щодо карантину вихідного дня
Кандидат в мери Львова народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка вимагає скликати комісію з надзвичайних ситуацій і сесію Львівської міської ради, його опонент діючий мер Львова Андрій Садовий каже, що комісія "не ухвалюватиме ніяких рішень, які будуть шкодити місту".
Джерело: Синютка і Садовий на своїх сторінках у Facebook
Пряма мова Синютки: "Міській владі необхідно зробити конкретні кроки для вирішення ситуації. Перше. Львівський міський голова повинен скликати Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і саме на ній вирішити, яка саме епідеміологічна ситуація у Львові? І, чи потрібно в нашому місті запроваджувати "карантин вихідного дня"?
Друге. Потрібно скликати сесію Львівської міської ради і на ній затвердити ці кроки. І таке рішення матиме юридичну силу, захищаючи людей перед свавіллям "зеленої" влади, яка заганяє країну в новий виток кризи".
Деталі: Синютка заявив, що пропонує провести масове тестування львів’ян, відправити людей з позитивним тестом на самоізоляцію і дозволити підприємцям працювати.
Наміри Садового звернутися до суду через рішення Кабміну він назвав піаром і окозамилюванням напередодні другого туру виборів.
Садовий у свою чергу заявив, що "карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. На думку мера "такі непослідовні заходи ("карантин вихідного дня" -ред.) ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію". Він зазначив, що для підприємці буде функціонувати "гаряча лінія" допомоги, якщо виникатимуть проблеми через недотримання розпорядження уряду.
Пряма мова Садового: "Міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту. На вихідні працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80. Будемо консультувати підприємців у випадку виникнення непорозумінь, формуємо мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу".
Що передувало: Мер Львова Андрій Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.
Пеередісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
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