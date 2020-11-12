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Накануне второго тура во Львове Синютка и Садовый резко высказались по карантину выходного дня

Четверг, 12 ноября 2020, 14:21
Накануне второго тура во Львове Синютка и Садовый резко высказались по карантину выходного дня

Кандидат в мэры Львова народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка требует созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям и сессию Львовского городского совета, его оппонент действующий мэр Львова Андрей Садовый говорит, что комиссия "не будет принимать никаких решений, которые будут вредить городу".

Источник: Синютка и Садовый на своих страницах в Facebook

Прямая речь Синютки: "Городской власти необходимо предпринять конкретные шаги для решения ситуации. Первое. Львовский городской председатель должен созвать Комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и именно на ней решить, какая именно эпидемиологическая ситуация во Львове? И нужно ли в нашем городе вводить "карантин выходного дня"?

Второе. Нужно созвать сессию Львовского городского совета и на ней утвердить эти шаги. И такое решение будет иметь юридическую силу, защищая людей перед произволом "зеленой" власти, которая загоняет страну в новый виток кризиса".

Детали: Синютка заявил, что предлагает провести массовое тестирование львовян, отправить людей с положительным тестом на самоизоляцию и позволить предпринимателям работать.

Намерения Садового обратиться в суд из-за решения Кабмина он назвал пиаром и очковтирательством накануне второго тура выборов.

Садовый в свою очередь заявил, что "карантин выходного дня" только во Львове лишит доходов около 50 тысяч работников и владельцев малого и среднего бизнеса. По мнению мэра "такие непоследовательные меры ("карантин выходного дня" -ред.) никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию". Он отметил, что для предпринимателей будет функционировать "горячая линия" помощи, если будут возникать проблемы из-за несоблюдения распоряжения правительства.

Прямая речь Садового: "Городская комиссия по чрезвычайным ситуаций не будет принимать никаких решений, которые будут вредить городу. На выходные будет работать Центр поддержки предпринимательства по телефону горячей линии 15-80. Будем консультировать предпринимателей в случае возникновения недоразумений, формируем мобильные юридические группы, которые будут оказывать оперативную помощь".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый назвал "глупостью" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: Львовкарантин
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