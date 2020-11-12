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ОП поставить перед новою адміністрацією Білого дому питання - повернути посаду спецпредставника

Четвер, 12 листопада 2020, 16:38

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква не виключає можливості поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.

Джерело: Жовква в ефірі Радіо НВ, цитує сайт глави держави

Пряма мова: "Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі".

Деталі: Жовква вкотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та Нормандського формату, але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

За словами заступника голови ОП, на зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи, зокрема представлений українською стороною план дій.

Теми: Офіс президентаСШАнормандський формат


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