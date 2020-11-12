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ОП поставит перед новой администрацией Белого дома вопрос - вернуть должность спецпредставителя

Четверг, 12 ноября 2020, 15:38
ОП поставит перед новой администрацией Белого дома вопрос - вернуть должность спецпредставителя
Офис президента

Замруководителя Офиса президента Игорь Жовква не исключает возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

Источник: Жовква в эфире Радио НВ, цитирует сайт главы государства

Прямая речь: "Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой Администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия".

Детали: Жовква в очередной раз отметил, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

По словам заместителя председателя ОП, на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы, в частности представленный украинской стороной план действий.

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Темы: Офис президентаСШАнормандский формат
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