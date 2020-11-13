Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"У нас немає вихідних": У Львові суботи та неділі зробили робочими, щоб уникнути локдауну

П'ятниця, 13 листопада 2020, 18:48

Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі на території міста оголошені робочими  днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин "вихідного дня", бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю.

Залишаю скан рішення Виконавчого комітету. У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на Гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права.

Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб уряд приймав рішення, не порадившись з підприємцями, яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування".

 

Що передувало: 11 листопада Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

Передісторія:

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: ЛьвівСадовийкарантинкоронавірусКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ

Україна оновила План звільнення Донбасу – ЗМІ

Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі

Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА

Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

відеоТернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

Усі новини...
Львів
Напередодні другого туру у Львові Синютка і Садовий різко висловилися щодо карантину вихідного дня
Львів не запроваджуватиме "карантин вихідного дня" – Садовий
"Арена Львів" може стати шпиталем для хворих на COVID
Останні новини
19:55
відео"Чия б корова мукала": Лукашенко заявив, що Зеленський втратив довіру народу
19:34
Ernst & Young провів аудит "Антонова"
19:06
Британця оштрафували на $2 тисячі за проїзд без маски у транспорті
19:04
Українці почали витрачати менше у другій чверті року
18:59
Зрив перемир'я на Донбасі: бойовики вели обстріли біля 3 населених пунктів
18:48
"У нас немає вихідних": У Львові суботи та неділі зробили робочими, щоб уникнути локдауну
18:44
Доступне розмитнення авто може збільшити надходження до бюджету - дослідження
18:25
Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ
18:19
У суді по MH17 сталася сутичка між адвокаткою росіянина Пулатова і потерпілою
18:18
Закриття міжбанку: гривня посилилась
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!