"У нас немає вихідних": У Львові суботи та неділі зробили робочими, щоб уникнути локдауну

Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі на території міста оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин "вихідного дня", бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю.

Залишаю скан рішення Виконавчого комітету. У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на Гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права.

Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб уряд приймав рішення, не порадившись з підприємцями, яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування".

Що передувало: 11 листопада Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

Передісторія:

У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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