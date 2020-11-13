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"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун

Пятница, 13 ноября 2020, 18:48

Львовский горсовет принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд.

Оставляю скан решения Исполнительного комитета. В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права.

Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию".

 

Что предшествовало: 11 листопада Садовый назвал "глупостью" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантинана выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: ЛьвовСадовыйкарантинкоронавирусКабинет министров


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