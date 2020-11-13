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Ивано-Франковск сделал выходные дни рабочими и отказался от локдауна

Пятница, 13 ноября 2020, 23:27

Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня.

Источник: мэр города Руслан Марцинкив в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ. Также обратились в Кабмин об отмене карантина выходного дня и просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать!".

Детали: Он отметил, что субботы и воскресенья будут рабочими для:

  • Субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
  • Торгово-развлекательных центров;
  • Субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • Учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;
  • Спортивных залов, фитнес центров, бассейнов;
  • Рынков.

Напомним: 13 ноября во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: Ивано-Франковсккарантинэпидемия


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