У лікарнях знаходиться 28,5 тисяч хворих на COVID-19 – Степанов

За останніми даними, 28,5 тисяч українців госпіталізовані із підтвердженим коронавірусом.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "У нас на ранок (13 листопада – УП) 28 541 особа перебуває на лікарняному ліжку. Ми вже визначили , що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50% нашого ліжкового фонду".

Деталі: Міністр також повідомив, що близько 25 тисяч ліжок вже забезпечені підведеним киснем.

Окрім того, Степанов вкотре згадав про підготовку до облаштування шпиталів у Києві, Краматорську та Одесі. Для цього планують використати приміщення виставкових центрів, палаців спорту та інших об’єктів. Проте, сенсу в цьому може не бути, якщо не вистачатиме лікарів.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

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