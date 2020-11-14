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В больницах находится 28,5 тысяч больных COVID-19 – Степанов

Суббота, 14 ноября 2020, 04:17

По последним данным, 28,5 тысяч украинцев госпитализированы с подтвержденным коронавирусом.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "У нас на утро (13 ноября – УП) 28 541 человек находятся на больничной койке. Мы уже определили, что общее количество коек, которые мы сможем отвести, это 83 тысяч кроватей под лечения больных COVID-19. Это 50% нашего коечного фонда".

Детали: Министр также сообщил, что около 25 тысяч коек уже обеспечены подведенным кислородом.

Кроме того, Степанов в который раз вспомнил о подготовке к обустройству госпиталей в Киеве, Краматорске и Одессе. Для этого планируется использовать помещения выставочных центров, спортивных и других объектов. Однако, смысла в этом может не быть, если не хватает врачей. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • Только за 12 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, госпитализировали 1 587 человек, умерли 172 больных, выздоровели 6 155 пациентов.

Украинская правда
Темы: СтепановкоронавирусМинздрав


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