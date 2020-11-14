Карантин вихідного дня: у Львові поліція заблокувала роботу ринків

У суботу зранку у Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків на виконання рішення уряду про карантин вихідного дня.

Джерело: Zaxid.net, поліція Львівської області

Деталі: За даними видання, йдеться щонайменше про чотири ринки: "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торговий центр на Сихові "Іскра".

Поліцейські не перекривають входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують.

Від самого ранку суботи біля входів до львівських ринків чергують поліцейські патрулі разом з дільничними інспекторами. Правоохоронці не забороняють підприємцям заходити на базар і торгувати, однак стежать за тими, хто не виконує рішення уряду щодо карантину на вихідних. Чи когось з підприємців вже оштрафували у поліції не повідомляють, також не повідомляють біля ще яких ринків, торгових центрів чи інших закладів чергує поліція.

У прес-службі поліції виданню лише повідомили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду.

Разом з тим, поліція Львівщини повідомляє, що станом на 11 годину суботи до неї надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину.

В поліції зазначили, що правоохоронці реагують на усі такі повідомлення – проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення - притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності. Зокрема, складають адмінпротоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що передувало: Раніше мерія Львова не погодилася на запровадження "карантину вихідного дня" та оголосила суботу і неділю робочими днями на території міста.

11 листопада мер міста Андрій Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

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