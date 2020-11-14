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Карантин выходного дня: во Львове полиция заблокировала работу рынков

Суббота, 14 ноября 2020, 11:30
Карантин выходного дня: во Львове полиция заблокировала работу рынков
varta1.com.ua

В субботу утром во Львове полицейские заблокировали работу крупнейших рынков во исполнение решения правительства о карантине выходного дня.

Источник: Zaxid.net, полиция Львовской области

Детали: По данным издания, речь идет по меньшей мере о четырех рынках: "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также торговом центре на Сыхове "Искра".

Полицейские не перекрывают входов на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафуют.

С самого утра субботы у входов во львовские рынки дежурят полицейские патрули вместе с участковыми инспекторами. Правоохранители не запрещают предпринимателям заходить на рынок и торговать, однако следят за теми, кто не выполняет решения правительства по карантину на выходных.

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

Вместе с тем, полиция Львовской области сообщает, что по состоянию на 11:00 субботы к ней поступило 11 сообщений о нарушениях правил карантина.

В полиции отметили, что правоохранители реагируют на все такие сообщения – проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения – притягивают их к предусмотренной законодательством ответственности. В частности, составляют админпротоколы за ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что предшествовало: Ранее мэрия Львова не согласилась на введение "карантина выходного дня" и объявила субботу и воскресенье рабочими днями на территории города.

11 ноября Садовый назвал "глупостью" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовкарантинполицияторговля
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