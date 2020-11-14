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Рада днями розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум – Стефанчук

Субота, 14 листопада 2020, 18:41
Рада днями розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум – Стефанчук

Наступного тижня у Верховній Раді депутати мають розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Джерело: заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні

Пряма мова: "Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Окремої уваги парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційних нянь, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Деталі: За словами Стефанчука, також розглядатимуться проєкти про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низка соціальних ініціатив, зокрема про підтримку дітей-сиріт та про захист населення  в період пандемії.

Знати більше: Зеленський пропонує дозволити референдуми із 4 питань і голосувати через інтернет

Стефанчук: проведення референдуму в середньому коштує 2 мільярди

Нагадаємо:

  • Наприкінці жовтня до профільного комітету Верховної Ради надійшов терміновий висновок Венеційської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.
  • 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
  • Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.

Українська правда
Теми: референдумВерховна Рада
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