Рада днями розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум – Стефанчук
Наступного тижня у Верховній Раді депутати мають розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Джерело: заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні
Пряма мова: "Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Окремої уваги парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційних нянь, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".
Деталі: За словами Стефанчука, також розглядатимуться проєкти про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низка соціальних ініціатив, зокрема про підтримку дітей-сиріт та про захист населення в період пандемії.
Знати більше: Зеленський пропонує дозволити референдуми із 4 питань і голосувати через інтернет
Стефанчук: проведення референдуму в середньому коштує 2 мільярди
Нагадаємо:
- Наприкінці жовтня до профільного комітету Верховної Ради надійшов терміновий висновок Венеційської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.
- 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
- Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.