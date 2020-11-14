Рада днями розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум – Стефанчук

Наступного тижня у Верховній Раді депутати мають розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Джерело: заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні

Пряма мова: "Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Окремої уваги парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційних нянь, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Деталі: За словами Стефанчука, також розглядатимуться проєкти про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низка соціальних ініціатив, зокрема про підтримку дітей-сиріт та про захист населення в період пандемії.

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Стефанчук: проведення референдуму в середньому коштує 2 мільярди

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