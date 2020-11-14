Рада на днях рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме – Стефанчук

На следующей неделе в Верховной Раде депутаты должны рассмотреть законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум.

Источник: заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении

Прямая речь: "На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

Отдельное внимание парламент планирует уделить законопроекту про инвестиционных нянь, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Детали: По словам замглавы ВР, также будут рассматриваться проекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, и ряд социальных инициатив, в частности о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии.

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