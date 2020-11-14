Рада на днях рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме – Стефанчук
На следующей неделе в Верховной Раде депутаты должны рассмотреть законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум.
Источник: заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении
Прямая речь: "На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.
Отдельное внимание парламент планирует уделить законопроекту про инвестиционных нянь, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
Детали: По словам замглавы ВР, также будут рассматриваться проекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, и ряд социальных инициатив, в частности о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии.
Знать больше: Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет
Стефанчук: проведение референдума в среднем стоит 2 миллиарда
Предыстория:
- В конце октября в комитет Верховной Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме.
- 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
- Проект закона предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.