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Рада на днях рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме – Стефанчук

Суббота, 14 ноября 2020, 19:41

На следующей неделе в Верховной Раде депутаты должны рассмотреть законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум.

Источник: заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении

Прямая речь: "На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

Отдельное внимание парламент планирует уделить законопроекту про инвестиционных нянь, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Детали: По словам замглавы ВР, также будут рассматриваться проекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, и ряд социальных инициатив, в частности о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии.

Знать больше: Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет

Стефанчук: проведение референдума в среднем стоит 2 миллиарда

Предыстория: 

  • В конце октября в комитет Верховной Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме.
  • 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
  • Проект закона предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.

Украинская правда
Темы: референдумВерховная Рада


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