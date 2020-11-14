Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм

Деталі: Міністр незважаючи на зараження коронавірусом, продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

Пряма мова Степанова: "Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19.

Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно".

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