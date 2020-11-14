Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом
Субота, 14 листопада 2020, 21:11
Очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.
Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм
Деталі: Міністр незважаючи на зараження коронавірусом, продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.
Пряма мова Степанова: "Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19.
Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.
Українська правда