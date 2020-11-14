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Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Суббота, 14 ноября 2020, 21:11

Очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм

Деталі: Міністр незважаючи на зараження коронавірусом продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

Пряма мова Степанова: "Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19.

Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно".

Напомним: Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак.

Заразился коронавирусом и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусСтепанов


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