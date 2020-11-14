Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом
Очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.
Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм
Деталі: Міністр незважаючи на зараження коронавірусом продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.
Пряма мова Степанова: "Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19.
Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно".
Напомним: Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак.
Заразился коронавирусом и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.