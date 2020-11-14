Глава Минздрава Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Источник: сообщение Минздрава в Телеграм

Детали: Министр, несмотря на заражение коронавирусом, продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.

Прямая речь Степанова: "Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19.

Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно".

Напомним: Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак.

Заразился коронавирусом и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.